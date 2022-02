Scienza | al via “Disegna il tuo pianeta” | il concorso per studenti promosso da Ingv

(Di martedì 22 febbraio 2022) Al via “il tuo”, ilrivolto aglidelle scuole primariedall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia () per la realizzazione del calendario scolastico2022-2023. L’iniziativa invita le alunne e gli alunni della scuola primaria a elaborare una rappresentazione del nostro, con l’obiettivo di far conoscere sempre meglio la Terra sulla quale viviamo e di stimolare, con la guida degli insegnanti, una discussione sulla fragilità del nostro ecosistema e sulle sfide dellaa cui saranno chiamati a essere protagonisti. È possibile scegliere liberamente il soggetto seguendo i seguenti spunti: – La Terra ne ha passate tante e ha una storia lunga 4,5 miliardi di anni. Come ...

Advertising

fattoquotidiano : Ci stanno portando via la memoria. E una copertina dell’Internazionale ha rilanciato l’allarme analogo della scienz… - manduchino : RT @valy_s: #Crisanti “Più aspettiamo e MENO facciamo gli interessi degli italiani. Bisogna liberalizzare adesso che siamo più protetti. Qu… - reisinofrances1 : RT @valy_s: #Crisanti “Più aspettiamo e MENO facciamo gli interessi degli italiani. Bisogna liberalizzare adesso che siamo più protetti. Qu… - anna30048679 : RT @valy_s: #Crisanti “Più aspettiamo e MENO facciamo gli interessi degli italiani. Bisogna liberalizzare adesso che siamo più protetti. Qu… - Mario48440912 : RT @valy_s: #Crisanti “Più aspettiamo e MENO facciamo gli interessi degli italiani. Bisogna liberalizzare adesso che siamo più protetti. Qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Scienza via

LuccaInDiretta

Ippolito d'Este,Baluardi,Alfonso d'Este,Porta Romana verranno riqualificate con ... ricordiamolo, è una vera e propria." DOCUMENTAZIONE >>Scheda con cenni storici e ...39 condivisioni Condividi Tweet Stefano BontempiFONTE Notizie Relazionate Studi scientifici ArticoloIl sapore della frutta? Tutta una questione di algoritmo 18 21 Febbraio 2022L’inatteso nella scienza (Raffaello Cortina ... E quindi non va buttato via tutto ciò che non torna secondo i nostri calcoli. L’errore è generativo. Bisogna darsi il lusso di non avere ...Scienza e Tecnologia - Il ricercatore dell'Università di Milano dice che nuove varianti sono possibili ed è necessario un piano pandemico. Anche in Italia c'è molta voglia di finirla con le misure e ...