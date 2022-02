Scienza | al Cnr creato il Grafene 3D | applicazioni nel campo delle energie green

Leggi su ildenaro

(Di martedì 22 febbraio 2022) Ricercatori dell’Istituto nanoscienze del Consiglio nazionalericerche (Cnr-Nano) e dell’Universita’ tecnica di Vienna, in collaborazione con l’Universita’ di Anversa hanno realizzatodi alta qualita’ con una struttura tridimensionale, che potrebbe aumentare la capacita’ di stoccaggio dell’idrogeno e la precisione di sensori chimici. Lo studio pubblicato su Carbon. Il nuovo materiale potrebbe offrire un vantaggio decisivo innelverdi. “I materiali bidimensionali, in primis il, offrono la possibilità di sviluppare dispositivi con caratteristiche uniche”, spiega Stefano Veronesi di Cnr-Nano e primo autore dello studio. “La loro natura bidimensionale e’ però un fattore limitante per molte ...