Sci alpino | Sofia Goggia risponde a Ninna Quario | “Ha offeso me e i dottori Polemica sgradevole”

(Di martedì 22 febbraio 2022) Negli ultimi giorni è divampata unatra, con la mamma di Federica Brignone che ha accusato la bergamasca di egocentrismo, criticando anche la gestione dei media sull’impresa compiuta alle Olimpiadi di Pechino, conquistando la medaglia d’argento dopo un serio infortunio al ginocchio.ha inoltre minimizzato sullo stesso infortunio, polemizzando su un rientro alle gare a suo dire troppo vicino, considerando l’entità del trauma, arrivando anche a non considerare amiche le sciatrici azzurre, nonostante le dichiarazioni diche invece parlava di un buon rapporto tra le due. Ora però è arrivata la risposta di. Sci: ...

Advertising

Coninews : Un'impresa di portata storica. ??? A #Beijing2022 lo sci alpino italiano riporta dopo 20 anni due atlete sul podio… - Eurosport_IT : Fotolibro dallo Sci Alpino ???????? #SciAlpino | #Beijing2022 | #Goggia | #Delago - Eurosport_IT : Il risveglio dell'Italia è da SOGNOOOO ???????? #SciAlpino | #Beijing2022 | #Goggia | #Delago - NazioneGrosseto : Mirco Pierattoni nuovo referente per lo sci alpino in Toscana - kittabov : @SoldatinoA @Fanta_citorio @welikeduel Lo mettiamo assieme allo sfacelo e devastazione che hanno fatto con i cantie… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

WCCittTappa di Coppa del Mondo Cittadini " Arnold Lunn World Cup - , questa mattina, all'Abetone (Pistoia) con il Gigante vinto dal trentino Lorenzo Iori (2'03"18). In 26° posizione ......tra cui uno di aspetto prettamente sanitario che ha certificato 6 Tecnici del Soccorso...impegnativo vista la peculiarità dell'attività che i tecnici andranno a svolgere sulle piste daa ...Tutto sommato è stata una trasferta molto positiva per l'Italia, anche in ottica Milano-Cortina2026: mi sento già carica adesso, solo a pensarci", ha proseguito l'azzurra dello sci alpino.Negli ultimi giorni è divampata una polemica tra Sofia Goggia e Ninna Quario, con la mamma di Federica Brignone che ha accusato la bergamasca di egocentrismo, criticando anche la gestione dei media ...