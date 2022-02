Schneider Electric: un avvio promettente per il programma Sustainability Impact (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) - • Il programma 2021-2025 lanciato un anno fa raggiunge gli obiettivi previsti per i primi 12 mesi • I progressi fatti hanno dato slancio a nuove trasformazioni Stezzano, 22 febbraio 2022– Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale dell'energia e dell'automazione, ha reso pubblici gli obiettivi raggiunti alla fine del quarto trimestre 2021 per il programma Schneider Sustainability Impact (SSI) – che ha completato così il suo primo anno. Il programma SSI 2021-2025, - lanciato a gennaio 2021 nello stesso giorno in cui Schneider Electric era stata indicata da Corporate Knights come l'azienda più sostenibile del mondo - è pensato per moltiplicare l'impegno di Schneider nella ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) - • Il2021-2025 lanciato un anno fa raggiunge gli obiettivi previsti per i primi 12 mesi • I progressi fatti hanno dato slancio a nuove trasformazioni Stezzano, 22 febbraio 2022–, leader nella trasformazione digitale dell'energia e dell'automazione, ha reso pubblici gli obiettivi raggiunti alla fine del quarto trimestre 2021 per il(SSI) – che ha completato così il suo primo anno. IlSSI 2021-2025, - lanciato a gennaio 2021 nello stesso giorno in cuiera stata indicata da Corporate Knights come l'azienda più sostenibile del mondo - è pensato per moltiplicare l'impegno dinella ...

