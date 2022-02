Scattano le sanzioni Ue contro la Russia Colpiti parlamentari | funzionari e ufficiali Borrell | “Niente più shopping a Milano | feste a Saint-Tropez e diamanti ad Anversa”

(Di martedì 22 febbraio 2022) L’Ue sanziona 351 membri della Duma (il parlamento russo) e 27 altri soggetti tra, entità e comandanti dell’esercito coinvolti nell’invasione della regione del Donbass da parte della. Lo ha confermato l’Alto Rappresentante per la Politica Estera Ue, Josepa margine di un Consiglio Ue straordinario dei ministri degli Affari esteri.Ue per 351 membri della Duma e 27 tra, entità e comandanti dell’esercito coinvolti nell’invasione del Donbass L’Ue colpirà anche i canali di finanziamento da cui Mosca potrà attingere in Europa per finanziare le sue operazioni. “Queste misure colpiranno lapesantemente, ma temiamo che la storia non sia ancora finita e monitoriamo attentamente le prossime mosse che continueranno a minare l’integrità del ...

Il ministro degli Esteri Lavrov: 'L'Occidente mette in campo sanzioni contro la Russia da tanto tempo, non ha inventato nulla di nuovo' Ore 13.46 - sanzioni inglesi. Johnson annuncia ... Non è chiaro se sarà così in occasione di un nuovo pacchetto di sanzioni. Alcuni Stati membri rischiano di essere particolarmente penalizzati, come l'Italia o l'Austria. Londra colpisce 5 banche Il motivo: parlare di invasione avrebbe fatto scattare le sanzioni e impedito gli incontri diplomatici coi russi, per esempio quello fra i rispettivi ministri degli Esteri, che gli americani avevano ... Leggi su Sky TG24 l'articolo Crisi Russia-Ucraina, scattano prime sanzioni Ue contro Mosca: 'Putin non è incluso'