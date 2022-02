Sassaiola al video rap, il 21enne in direttissima: arresto convalidato e obbligo di presentazione (Di martedì 22 febbraio 2022) Il ragazzo arrestato dopo i tafferugli in stazione avrebbe ammesso di aver lanciato un sasso. Altri quattro giovani erano stati denunciati. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 22 febbraio 2022) Il ragazzo arrestato dopo i tafferugli in stazione avrebbe ammesso di aver lanciato un sasso. Altri quattro giovani erano stati denunciati.

Advertising

webecodibergamo : Per altri 4 giovani era invece scattata la denuncia - AmoBergamo : #Bergamo In stazione per il video di un rapper, più di cento giovani lanciano sassi contro le forze dell'ordine - infoitinterno : Bergamo, 180 ragazzi per il video di un rapper alla stazione della Teb. Sassaiola contro le forze dell’ordine - corrierebergamo : Bergamo, 180 ragazzi per il video di un rapper alla stazione della Teb. Sassaiola contro le forze dell’ordine -