Sanzioni contro banche e oligarchi di Putin 800 soldati Usa spostati dall’Italia al Baltico

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dopo l’ingresso dell’esercito russo nelle repubbliche filorusse del Donbass, si è riunito nella notte il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite: Kiev ha spiegato che non intende accettare variazioni dei propri confini. Il presidente russo non esclude ingresso truppe russe in territorio ucraino

Sono quattro le macro - categorie che andranno a colpire ledecise da Unione europea, Regno Unito e Stati Unitila Russia per la minaccia di invasione dell'Ucraina. La battuta dell'Alto rappresentante Ue per la Politica estera, Josep Borrell , ...Gli Stati Uniti, l'Unione europea, il Regno Unito e altri Paesi alleati hanno già annunciato le primenei confronti della Russia. Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 al mese per 3 ...Mentre la Casa Bianca annuncia sanzioni contro Mosca, l'ex leader americano fa i complimenti al capo del Cremlino: "Ci sa proprio fare. Ma con me non si sarebbe comportato così" ...dal nostro corrispondente WASHINGTON — Joe Biden annuncia la «prima tranche» di sanzioni contro la Russia. Quattro obiettivi: la Veb bank; il debito pubblico; «l’élite» del regime, funzionari e ...