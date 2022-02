Sanzioni alla Russia: perché le banche italiane sono tra le più esposte dell’Ue (Di martedì 22 febbraio 2022) Il pacchetto di Sanzioni Ue alla Russia per rispondere all’intervento dei militari di Mosca nelle regioni orientali dell’Ucraina prenderà di mira anche il settore bancario. Lo hanno confermato gli stessi presidenti Ursula... Leggi su today (Di martedì 22 febbraio 2022) Il pacchetto diUeper rispondere all’intervento dei militari di Mosca nelle regioni orientali dell’Ucraina prenderà di mira anche il settore bancario. Lo hanno confermato gli stessi presidenti Ursula...

Advertising

Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Sono in costante contatto con gli alleati per trovare una soluzione pacifica alla crisi ed evitar… - Antonio_Tajani : L'Ue e l'Italia rispondano con fermezza. Sanzioni alla Russia proporzionate alle violazioni del diritto internazion… - lauraboldrini : #Putin riconoscendo l’indipendenza del #Donbass agisce in sfregio alla legalità internazionale. Giuste le sanzioni… - carlogladio : @devis_zanaga Mah... non credo che scoppi una guerra.Temo le conseguenze per le sbagliate sanzioni alla Russia. - Gigi_1234567890 : RT @AStramezzi: Propongo scritta su confezioni di prosciutto: Cibo da non usare per foderarsi gli occhi 3ª 4ª dose GreenPass SuperGreenP… -