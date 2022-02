San Pietroburgo rischia di perdere la finale di Champions League (Di martedì 22 febbraio 2022) La crisi tra Russia e Ucraina potrebbe avere ripercussioni anche sul mondo del calcio. La Uefa sta pensando di spostare la finale di Champions League che al momento è prevista a San Pietroburgo il prossimo 28 maggio. Ma dopo il riconoscimento... Leggi su europa.today (Di martedì 22 febbraio 2022) La crisi tra Russia e Ucraina potrebbe avere ripercussioni anche sul mondo del calcio. La Uefa sta pensando di spostare ladiche al momento è prevista a Sanil prossimo 28 maggio. Ma dopo il riconoscimento...

