Salto con gli sci, Italia scomparsa a Pechino 2022. Eppure, avrebbe potuto essere sul podio al posto del Canada! (Di martedì 22 febbraio 2022) La XXIV edizione dei Giochi olimpici invernali si è ormai conclusa. Nel Salto con gli sci non sono mancati risultati di rilevanza storica, quali la fine della secolare maledizione d’oro della Slovenia e il ritorno di un norvegese sul gradino più alto del podio della gara su Large Hill dopo 58 anni. Si sono inoltre verificate attese consacrazioni, su tutte quella di Ryoyu Kobayashi, e si sono ammirate competizioni dall’andamento surreale, vedasi la prova a squadre miste, terminata con un podio assolutamente impronosticabile. Lontana dalle luci della ribalta, l’Italia ha come previsto recitato un ruolo marginale. In campo femminile Jessica Malsiner ha centrato l’obiettivo massimo raggiungibile, ovverosia la qualificazione alla serie di gara decisiva. Il 29° posto rappresenta un buon risultato, ... Leggi su oasport (Di martedì 22 febbraio 2022) La XXIV edizione dei Giochi olimpici invernali si è ormai conclusa. Nelcon gli sci non sono mancati risultati di rilevanza storica, quali la fine della secolare maledizione d’oro della Slovenia e il ritorno di un norvegese sul gradino più alto deldella gara su Large Hill dopo 58 anni. Si sono inoltre verificate attese consacrazioni, su tutte quella di Ryoyu Kobayashi, e si sono ammirate competizioni dall’andamento surreale, vedasi la prova a squadre miste, terminata con unassolutamente impronosticabile. Lontana dalle luci della ribalta, l’ha come previsto recitato un ruolo marginale. In campo femminile Jessica Malsiner ha centrato l’obiettivo massimo raggiungibile, ovverosia la qualificazione alla serie di gara decisiva. Il 29°rappresenta un buon risultato, ...

Il salto con gli sci? (Quasi) tutta questione di fisica Focus

