Salini “Il Pnrr un'occasione storica per riforme e infrastrutture” (Di martedì 22 febbraio 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Il Pnrr è l'”occasione Italia”, una opportunità unica per risolvere e superare le debolezze del nostro Paese, per fare riforme necessarie, migliorare la pubblica amministrazione, dotare l'Italia di infrastrutture adeguate e sostenibili in grado di modernizzare le infrastrutture nel Sud del Paese”. Così Pietro Salini, Amministratore Delegato di Webuild, in un'intervista al Financial Times, sottolineando l'importanza di un approccio collaborativo tra tutte le forze in campo per riportare il Paese a crescere nel lungo periodo. “Siamo il principale gruppo infrastrutturale in Italia, con competenze sviluppate in alcuni dei progetti più complessi al mondo, come il Grand Paris Express in Francia, l'alta velocità in Texas, tratte rilevante della Galleria di Base del ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Ilè l'”Italia”, una opportunità unica per risolvere e superare le debolezze del nostro Paese, per farenecessarie, migliorare la pubblica amministrazione, dotare l'Italia diadeguate e sostenibili in grado di modernizzare lenel Sud del Paese”. Così Pietro, Amministratore Delegato di Webuild, in un'intervista al Financial Times, sottolineando l'importanza di un approccio collaborativo tra tutte le forze in campo per riportare il Paese a crescere nel lungo periodo. “Siamo il principale gruppo infrastrutturale in Italia, con competenze sviluppate in alcuni dei progetti più complessi al mondo, come il Grand Paris Express in Francia, l'alta velocità in Texas, tratte rilevante della Galleria di Base del ...

