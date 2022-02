Salario minimo | Conte | “Per Letta è priorità? Il Pd converga sul nostro ddl al Senato” Intanto la Spagna alza la soglia a 1000 euro al mese

(Di martedì 22 febbraio 2022) L’indicazione arrivata da Enrico, che ha definito il“una delle” del Pd, dà la sponda al Movimento 5 Stelle per chiedere che i dem sostengano alil disegno di legge del M5S a prima firma Nunzia Catalfo. In base al quale l’asticella va fissata a 9lordi all’ora. E’ “l’occasione per sgombrare il campo da dubbi e convergere sulddl”, ha commentato il leader M5s Giuseppe. Ma che il supporto teorico a una misura contro il lavoro povero si traduca in appoggio a quel testo sembra assai improbabile: il “campo largo” che va dal Partito democratico fino alla Lega finora si è opposto alla fissazione di unper legge. I dem negli emendamenti presentati in commissione chiedono che la ...

Il Fatto Quotidiano

