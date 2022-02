Sacchi: “Il Milan può perdere contro chiunque se non gioca da squadra” (Di martedì 22 febbraio 2022) Arrigo Sacchi, ex allenatore rossonero, ha espresso il suo pensiero sul Milan impegnato nella lotta scudetto insieme a Inter e Napoli Leggi su pianetamilan (Di martedì 22 febbraio 2022) Arrigo, ex allenatore rossonero, ha espresso il suo pensiero sulimpegnato nella lotta scudetto insieme a Inter e Napoli

Advertising

PianetaMilan : #Sacchi : “Il #Milan può perdere contro chiunque se non gioca da squadra” #ACMilan #Milan #SempreMilan - fcin1908it : Sacchi: “Scudetto? Inter favorita per la rosa che ha. Il Milan gioca meglio ma…” - willy_signori : @3dc8 Ti dico la mia: la fame caratterizza ogni squadra vincente di ogni sport. Il Milan di Sacchi, la Juve di Lipp… - sportli26181512 : Sacchi sulla Gazzetta: 'Il Milan deve giocare 'da squadra' per vincere lo scudetto': Arrigo Sacchi, sulle pagine de… - MilanNewsit : Sacchi sulla Gazzetta: 'Il Milan deve giocare 'da squadra' per vincere lo scudetto' -