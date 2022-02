Romina Power sconvolgente a 70 anni, La foto in bikini lascia tutti a bocca aperta. Eccola (Di martedì 22 febbraio 2022) Romina Power ha entusiasmato i suoi follower con uno scatto in bikini che la ritrae ai tempi d’oro, quando aveva appena incominciato la sua carriera come attrice e cantante. Oggi la sua fama è dovuta probabilmente più alla turbolenta storia d’amore con Albano Carrisi che ai suoi meriti sul campo professionale. Entrambi i personaggi famosi del piccolo schermo si ritrovano invischiati in questa storia. Non esiste intervista che non si vada a concentrare sui loro rapporti. E, da buoni protagonisti dello spettacolo italiano, invece di ritrarsi i due hanno deciso di marciarci sopra. Sono pochi quelli che invece si soffermano su Romina Power senza Albano Carrisi e viceversa. Del resto, i due si sono conosciuti in tenera età, quando erano pieni di sogni e di ardore. Ma non dobbiamo dimenticare che venivano ... Leggi su cityroma (Di martedì 22 febbraio 2022)ha entusiasmato i suoi follower con uno scatto inche la ritrae ai tempi d’oro, quando aveva appena incominciato la sua carriera come attrice e cantante. Oggi la sua fama è dovuta probabilmente più alla turbolenta storia d’amore con Albano Carrisi che ai suoi meriti sul campo professionale. Entrambi i personaggi famosi del piccolo schermo si ritrovano invischiati in questa storia. Non esiste intervista che non si vada a concentrare sui loro rapporti. E, da buoni protagonisti dello spettacolo italiano, invece di ritrarsi i due hanno deciso di marciarci sopra. Sono pochi quelli che invece si soffermano susenza Albano Carrisi e viceversa. Del resto, i due si sono conosciuti in tenera età, quando erano pieni di sogni e di ardore. Ma non dobbiamo dimenticare che venivano ...

