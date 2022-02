Roma, Maurizio Costanzo si dimette: il motivo (Di martedì 22 febbraio 2022) Maurizio Costanzo lascia la Roma. Il giornalista e conduttore, in estate scelto dalla famiglia Friedkin per ricoprire il ruolo advisor esterno per le strategie della comunicazione della società giallorossa, ha deciso di lasciare l’incarico. L’annuncio è arrivato sulle colonne del Corriere dello Sport, dove da alcuni mesi scrive delle vicende del club. “Lascio perché non mi è stata data la possibilità di svolgere l’incarico che mi era stato affidato. Sono assolutamente pro Mourinho e tifoso della Roma“, ha spiegato Costanzo, spiegando nello specifico il motivo per cui ha deciso di lasciare il suo ruolo all’interno della Roma: “Non riuscivo più a fare le cose per cui sono stato chiamato”. Ha aggiunto: “Darò il mio contributo per spiegare bene Roma e i ... Leggi su italiasera (Di martedì 22 febbraio 2022)lascia la. Il giornalista e conduttore, in estate scelto dalla famiglia Friedkin per ricoprire il ruolo advisor esterno per le strategie della comunicazione della società giallorossa, ha deciso di lasciare l’incarico. L’annuncio è arrivato sulle colonne del Corriere dello Sport, dove da alcuni mesi scrive delle vicende del club. “Lascio perché non mi è stata data la possibilità di svolgere l’incarico che mi era stato affidato. Sono assolutamente pro Mourinho e tifoso della“, ha spiegato, spiegando nello specifico ilper cui ha deciso di lasciare il suo ruolo all’interno della: “Non riuscivo più a fare le cose per cui sono stato chiamato”. Ha aggiunto: “Darò il mio contributo per spiegare benee i ...

