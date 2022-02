Roma, Maurizio Costanzo si dimette da capo comunicazione (Di martedì 22 febbraio 2022) Maurizio Costanzo si è dimesso da responsabile della comunicazione della Roma. Il giornalista, in estate entrato a far parte del club giallorosso come consulente esterno, ha annunciato al Corriere dello Sport il suo addio: «Lascio perché non mi è stata data la possibilità di svolgere l’incarico che mi era stato affidato. Sono assolutamente pro Mourinho L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 22 febbraio 2022)si è dimesso da responsabile delladella. Il giornalista, in estate entrato a far parte del club giallorosso come consulente esterno, ha annunciato al Corriere dello Sport il suo addio: «Lascio perché non mi è stata data la possibilità di svolgere l’incarico che mi era stato affidato. Sono assolutamente pro Mourinho L'articolo

siamo_la_Roma : ?#MaurizioCostanzo non è più il responsabile della comunicazione della #Roma ???'Non mi è stata data la possibilità… - leggoit : Roma, Maurizio Costanzo si dimette da responsabile della comunicazione - Itsmylifemusic1 : Maurizio Sarlo – Il 27/02/22 tutti a Roma?????? Ci saremo anche noi ???? - CalcioFinanza : #Roma, Maurizio #Costanzo si dimette da responsabile di strategie della comunicazione - JacksNathan4449 : RT @AliprandiJacopo: ??Maurizio #Costanzo si è dimesso da responsabile della comunicazione della #ASRoma: 'Lascio perché non mi è stata data… -

Lazio-Porto: presentazione della partita e pronostico Il ritorno a Roma, stavolta da avversario ... Novanta minuti lungo i quali l'undici di Maurizio Sarri, pur solo a tratti, ha espresso un grande calcio, sfociato poi nel parziale vantaggio siglato da ...

