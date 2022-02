Roma, la bolletta del telefono è salata: Mourinho salterà due giornate (Di martedì 22 febbraio 2022) . Il giudice sportivo ha sospeso anche Gasperini Il giudice sportivo ha condannato José Mourinho a due giornate di squalifica e un’ammenda di 20 mila euro per aver mimato il gesto del telefono all’arbitro Pairetto. Squalifica per una giornata e ammenda di 10 mila euro anche per Gian Piero Gasperini per aver platealmente contestato una decisione arbitrale contro la Fiorentina. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 febbraio 2022) . Il giudice sportivo ha sospeso anche Gasperini Il giudice sportivo ha condannato Joséa duedi squalifica e un’ammenda di 20 mila euro per aver mimato il gesto delall’arbitro Pairetto. Squalifica per una giornata e ammenda di 10 mila euro anche per Gian Piero Gasperini per aver platealmente contestato una decisione arbitrale contro la Fiorentina. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

saperesperare : @EnricoLetta Se non l’hai capito alla prossima bolletta vi veniamo a prendere a Roma! Sono mesi che si sapeva dei r… - EdoJuve67 : @ValBazz A Roma, con la domiciliazione, la bolletta viene 'pagata' l'ultimo giorno utile prima della scadenza. Per… - ddgiusto : RT @giuseppetp55: Per il periodo che la moglie”disamministrava”la Città più bella del mondo #Roma il marito dell’ex Sindaca Raggi,sembrava… - Giovann00341278 : RT @giuseppetp55: Per il periodo che la moglie”disamministrava”la Città più bella del mondo #Roma il marito dell’ex Sindaca Raggi,sembrava… - CirianiCarlo : RT @giuseppetp55: Per il periodo che la moglie”disamministrava”la Città più bella del mondo #Roma il marito dell’ex Sindaca Raggi,sembrava… -