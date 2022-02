Roma, Expo 2030: Raggi presidente commissione speciale (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Virginia Raggi eletta presidente della commissione speciale Expo 2030. L’ex sindaca M5s di Roma è stata eletta con 11 voti su 12 dai componenti della commissione speciale capitolina. “E’ stata una scelta compiuta dalle forze politiche all’inizio della consiliatura, nella distinzione dei ruoli tra maggioranza e opposizione, quella di coinvolgere tutte le forze in alcune commissioni. Una cosa positiva perché ci si assume un impegno sulle sfide più generali della città. Oggi la nomina di due presidenti della lista Calenda e del M5s hanno visto il coinvolgimento delle opposizioni”, ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a margine di un sopralluogo ai cantieri della Tiburtina, in merito alla nomina ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Virginiaelettadella. L’ex sindaca M5s diè stata eletta con 11 voti su 12 dai componenti dellacapitolina. “E’ stata una scelta compiuta dalle forze politiche all’inizio della consiliatura, nella distinzione dei ruoli tra maggioranza e opposizione, quella di coinvolgere tutte le forze in alcune commissioni. Una cosa positiva perché ci si assume un impegno sulle sfide più generali della città. Oggi la nomina di due presidenti della lista Calenda e del M5s hanno visto il coinvolgimento delle opposizioni”, ha detto il sindaco diRoberto Gualtieri, a margine di un sopralluogo ai cantieri della Tiburtina, in merito alla nomina ...

Advertising

repubblica : Expo 2030, Virginia Raggi eletta presidente della commissione speciale. Il Codacons: 'Faremo ricorso al Tar' - ilfoglio_it : Raggi lascia perdere per un attimo il suo 'ruolo' da paladina no vax per occuparsi di Expo. A Roma la maggioranza d… - ric_1301 : RT @PoliticaPerJedi: Virginia Raggi è la candidata perfetta per #Expo2030. È un ex sindaco, parla un ottimo inglese. Ma soprattutto, viste… - ultimenews24 : (Adnkronos) - Virginia Raggi eletta presidente della commissione speciale Expo 2030. L'ex sindaca M5s di Roma è sta… - 05Luglio : RT @repubblica: Expo 2030, Virginia Raggi eletta presidente della commissione speciale. Il Codacons: 'Faremo ricorso al Tar' -