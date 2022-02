Rivela di essere incinta al colloquio di lavoro e viene assunta lo stesso (Di martedì 22 febbraio 2022) Questa notizia non dovrebbe essere una notizia, perché in un mondo ideale – molto utopistico rispetto allo stato attuale del mondo e dell’Italia – dovrebbe essere la normalità. Ma quel che succede quasi quotidianamente ha trasformato questa vicenda in una storia che merita di essere raccontata. I protagonisti sono due: Federica Granai e Simone Terreni. Tutto parte da un colloquio di lavoro in cui la donna, 27 anni, Rivela di essere incinta. Un qualcosa che – visti i precedenti – avrebbe portato in molti casi al più classico: “Le faremo sapere”, oppure “Non possiamo assumerti per via della tua gravidanza”. E, invece, non è andata così. Federica Granai, la donna che Rivela di essere incinta e ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Questa notizia non dovrebbeuna notizia, perché in un mondo ideale – molto utopistico rispetto allo stato attuale del mondo e dell’Italia – dovrebbela normalità. Ma quel che succede quasi quotidianamente ha trasformato questa vicenda in una storia che merita diraccontata. I protagonisti sono due: Federica Granai e Simone Terreni. Tutto parte da undiin cui la donna, 27 anni,di. Un qualcosa che – visti i precedenti – avrebbe portato in molti casi al più classico: “Le faremo sapere”, oppure “Non possiamo assumerti per via della tua gravidanza”. E, invece, non è andata così. Federica Granai, la donna chedie ...

