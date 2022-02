Ritorno Juventus-Villarreal | cosa succede con il pareggio? Il nuovo regolamento

Leggi su sportface

(Di martedì 22 febbraio 2022) Termina 1-1 l'andata degli ottavi di finale tra ile la. Alla rete lampo di Dusan Vlahovic ha risposto Dani Parejo nella ripresa, un risultato che tiene in bilico la qualificazione in vista del match delprevisto mercoledì 16 marzo con fischio alle ore 21:00. Sì, perché da quest'anno non esiste più la regola del gol in trasferta in caso di parità, dunque la situazione è molto semplice e chiara. Se lavince passa ai quarti di finale, se gli spagnoli vincono a Torino passano il turno, in caso di– con qualsiasi punteggio, anche 0-0, si va ai tempi supplementari e in caso ai calci di rigore. Insomma, a Torino saranno novanta minuti, o forse centoventi, palpitanti.