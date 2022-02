Rischi e benefici del Chips Act europeo (Di martedì 22 febbraio 2022) L’Unione europea ha presentato nelle scorse settimane il suo piano per portare il Vecchio continente ai vertici globali nella produzione di semiconduttori. Il progetto, delineato dalla Commissione, è estremamente ambizioso: raddoppiare la quota di mercato entro il 2030 al 20% dall’attuale 10%. Una quota, in valore, indicativa delle intenzioni della Commissione dal punto di vista della fab capacity. In generale, significherà quadruplicare le attività produttive di fronte ad una rapida crescita del mercato, trainata principalmente dall’Internet of Things, AI, cloud ed edge computing, automotive elettrico e robotica industriale, smart grids. Concentrandosi soprattutto sui chip alla frontiera tecnologica, come spesso ricordato da Thierry Breton. L’assenza dell’Europa sul fronte foundry per i chip all’avanguardia e i colli di bottiglia che hanno colpito duramente il settore automobilistico ... Leggi su formiche (Di martedì 22 febbraio 2022) L’Unione europea ha presentato nelle scorse settimane il suo piano per portare il Vecchio continente ai vertici globali nella produzione di semiconduttori. Il progetto, delineato dalla Commissione, è estremamente ambizioso: raddoppiare la quota di mercato entro il 2030 al 20% dall’attuale 10%. Una quota, in valore, indicativa delle intenzioni della Commissione dal punto di vista della fab capacity. In generale, significherà quadruplicare le attività produttive di fronte ad una rapida crescita del mercato, trainata principalmente dall’Internet of Things, AI, cloud ed edge computing, automotive elettrico e robotica industriale, smart grids. Concentrandosi soprattutto sui chip alla frontiera tecnologica, come spesso ricordato da Thierry Breton. L’assenza dell’Europa sul fronte foundry per i chip all’avanguardia e i colli di bottiglia che hanno colpito duramente il settore automobilistico ...

NicolaPorro : ?? Paolo Becchi, Giuseppe Cutuli e Nicola Trevisan ci mostrano rischi e benefici della vaccinazione per fascia d’età… - zazoomblog : Rischi e benefici del Chips Act europeo - #Rischi #benefici #Chips #europeo - meccanismo : Articolo sostanzialmente falso. La Cannabis non è il THC. Il THC presenta rischi, ma anche benefici. L’alcol, per q… - lifestyleblogit : VINO E VERITAS: Benefici, rischi e giusta misura nel consumo di alcolici - - italiaserait : VINO E VERITAS: Benefici, rischi e giusta misura nel consumo di alcolici -