Rimpatrio rifiuti da Tunisia, Legambiente: "È fallimento gestione Regione" (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La nave Arkan, nel pomeriggio del 22 febbraio, era ancora all'ancora davanti alla città di Salerno. Una trentina di chilometri più a sud le Istituzioni locali e la popolazione giurano che si opporranno allo scarico delle centinaia di containers carichi di rifiuti nel sito militare di Persano. La battaglia politica è arrivata sin in Parlamento. In questo contesto si inserisce la posizione di Legambiente: "Il Rimpatrio dei rifiuti dalla Tunisia è l'ennesima dimostrazione di una gestione regionale fallimentare del ciclo dei rifiuti", sentenzia. Legambiente chiede "tempi certi sulle operazioni; basta con il tempo indeterminato" In una nota congiunta Stefano Ciafani e Mariateresa Imparato, rispettivamente presidente ...

