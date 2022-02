Rimini, accoltella ex moglie poi il nuovo compagno e la sorella (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ha accoltellato la ex moglie, il nuovo compagno della donna e la sorella intervenuta per fermarlo. L’uomo, un albanese di 53 anni, è stato arrestato. La ex moglie dell’aggressore è stata trasportata all’ospedale Bufalini di Cesena in gravi condizioni, mentre il nuovo compagno, di 47 anni, si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata nel locale ospedale. La sorella è stata dimessa con una prognosi di 30 giorni. La prima aggressione è avvenuta questa mattina a Morciano di Romagna. Sul posto sono intervenuti i militari della compagnia carabinieri di Riccione: la 51enne albanese era stata accoltellata all’addome e percossa brutalmente dall’ex marito. L’uomo, fuggito subito dopo, ha raggiunto un ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Hato la ex, ildella donna e laintervenuta per fermarlo. L’uomo, un albanese di 53 anni, è stato arrestato. La exdell’aggressore è stata trasportata all’ospedale Bufalini di Cesena in gravi condizioni, mentre il, di 47 anni, si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata nel locale ospedale. Laè stata dimessa con una prognosi di 30 giorni. La prima aggressione è avvenuta questa mattina a Morciano di Romagna. Sul posto sono intervenuti i militari della compagnia carabinieri di Riccione: la 51enne albanese era statata all’addome e percossa brutalmente dall’ex marito. L’uomo, fuggito subito dopo, ha raggiunto un ...

