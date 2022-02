Riforma Csm, il testo annunciato dal governo alla Camera non si vede ancora. Commissione Giustizia: “Senza non possiamo andare avanti” (Di martedì 22 febbraio 2022) Dieci giorni fa sono stati stati presentati in conferenza stampa dal premier Mario Draghi e dalla ministra della Giustizia Marta Cartabia. Ma alla Commissione Giustizia della Camera, dove dovrebbero essere discussi, gli emendamenti del governo alla Riforma del Csm e dell’ordinamento giudiziario non li ha ancora visti nessuno. L’inizio dell’esame era stato fissato per la seduta del 16 febbraio, ma il testo – riferivano dal ministero – era bloccato in Ragioneria generale dello Stato per la bollinatura. “Senza conoscerne bene il contenuto è prematuro decidere se occorre svolgere un ciclo di audizioni e fissare il temine per i subemendamenti (cioè le proposte di modifica parlamentare al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Dieci giorni fa sono stati stati presentati in conferenza stampa dal premier Mario Draghi e dministra dellaMarta Cartabia. Madella, dove dovrebbero essere discussi, gli emendamenti deldel Csm e dell’ordinamento giudiziario non li havisti nessuno. L’inizio dell’esame era stato fissato per la seduta del 16 febbraio, ma il– riferivano dal ministero – era bloccato in Ragioneria generale dello Stato per la bollinatura. “conoscerne bene il contenuto è prematuro decidere se occorre svolgere un ciclo di audizioni e fissare il temine per i subemendamenti (cioè le proposte di modifica parlamentare al ...

Advertising

aldotorchiaro : #Referendum sono stati ammessi 4 quesiti: abolizione della legge Severino, limiti ad abusi della custodia cautelare… - Antonio_Tajani : Lavoreremo in Parlamento per fare una buona riforma della #giustizia. Ci batteremo per cambiare il sistema elettora… - myrtamerlino : I referendum sono uno strumento fondamentale, ma delegare ai cittadini temi complessi e tecnici, come la riforma de… - ZenatiDavide : Nella città di Tortora un comitato per il Sì ai #referendumgiustizia : di Gianni Rubagotti* – La Corte Costituziona… - romalifenews : 'C'è bisogno di una nuova sfida generazionale , una nuova classe dirigente all'interno della magistratura, trovare… -