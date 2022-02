‘Rifondazione Comunista’ Salerno alla manifestazione contro le decisioni ambientali regionali (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti“Mercoledì 23 febbraio 2022 saremo alla manifestazione di protesta indetta dalle Amministrazioni locali e dalle Associazioni del territorio della Piana del Sele, manifesteremo perché il Presidente della Regione Campania e il suo vice, con delega all’ambiente, continuano a prendere decisioni sulla pelle di noi tutti. Hanno deciso sulle nostre teste, con un sopralluogo nell’area militare di Persano, il trasporto e il deposito di rifiuti di ritorno dalla Tunisia, rifiuti respinti dopo una lunga controversia, lo stoccaggio nell’area militare. Questo è l’ennesimo scempio per una zona dall’alto valore agricolo e zootecnico. La Piana del Sele è già sede delle discariche di Grataglie a Eboli, di Castelluccio a Battipaglia (mai bonificate), dell’impianto ex CDR a Battipaglia, del ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti“Mercoledì 23 febbraio 2022 saremodi protesta indetta dalle Amministrazioni locali e dalle Associazioni del territorio della Piana del Sele, manifesteremo perché il Presidente della Regione Campania e il suo vice, con delega all’ambiente, continuano a prenderesulla pelle di noi tutti. Hanno deciso sulle nostre teste, con un sopralluogo nell’area militare di Persano, il trasporto e il deposito di rifiuti di ritorno dTunisia, rifiuti respinti dopo una lungaversia, lo stoccaggio nell’area militare. Questo è l’ennesimo scempio per una zona dall’alto valore agricolo e zootecnico. La Piana del Sele è già sede delle discariche di Grataglie a Eboli, di Castelluccio a Battipaglia (mai bonificate), dell’impianto ex CDR a Battipaglia, del ...

