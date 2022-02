Rifiuti, allarme Ocse: “Ancora troppa plastica, solo il 9% viene riciclato con successo” (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il mondo sta producendo il doppio dei Rifiuti di plastica rispetto a due decenni fa, con la maggior parte di essi che finiscono in discarica, inceneriti o fuoriescono nell’ambiente, e solo il 9% viene riciclato con successo. In vista dei colloqui delle Nazioni Unite sull’azione internazionale per ridurre i Rifiuti di plastica, il primo Global Plastics Outlook dell’Ocse mostra che mentre l’aumento della popolazione e dei redditi guida un aumento inarrestabile della quantità di plastica utilizzata e gettata via, le politiche per frenare la sua perdita nell’ambiente stanno fallendo. Secondo il report, quasi la metà di tutti i Rifiuti di plastica è generata nei paesi ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il mondo sta producendo il doppio deidirispetto a due decenni fa, con la maggior parte di essi che finiscono in discarica, inceneriti o fuoriescono nell’ambiente, eil 9%con. In vista dei colloqui delle Nazioni Unite sull’azione internazionale per ridurre idi, il primo Global Plastics Outlook dell’mostra che mentre l’aumento della popolazione e dei redditi guida un aumento inarrestabile della quantità diutilizzata e gettata via, le politiche per frenare la sua perdita nell’ambiente stanno fallendo. Secondo il report, quasi la metà di tutti idiè generata nei paesi ...

