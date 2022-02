Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli spuntano le prime foto della coppia

(Di martedì 22 febbraio 2022) La scintilla traè nata sotto i riflettori., a distanza di mesi, non si nascondono più. Inizialmente non hanno reso noto il loro legame, ma a dicembre l’attrice aveva confermato la relazione senza sbilanciarsi troppo, ma con un semplice: «Stiamo bene». Conosciuti sul set del

In occasione della presentazione del nuovo film 'L'ombra del giorno' sono attesi in riva all'Adriatico gli attorie Benedetta Porcaroli. Insieme a loro il regista Giuseppe Piccioni.Esce nelle sale il 24 febbraio 2022 'L'Ombra del Giorno', un film di Giuseppe Piccioni, prodotto da Lebowski con Rai Cinema e distribuito da 01 Distribution. Nel cast, Benedetta Porcaroli, Waël Sersoub, Lino Musella, Vincenzo Nemolato, Valeria Bilello, Sandra Ceccarelli e Costantino Seghi. LA COLONNA SONORA Le musiche del film sono di Michele ...Dal 24 febbraio li vedremo in sala, ma oggi possiamo presentarvi tre clip in anteprima con Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli protagonisti. LEGGI ANCHE: L’ombra del giorno tra i film della ...Dopo aver conosciuto Benedetta Porcaroli, Scamarcio ha lasciato la moglie Angharad Wood, dalla quale ha avuto sua figlia Emily. Che stiano insieme non è un mistero, ma non hanno mai parlato ...