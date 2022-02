Renato Sanches da urlo in Chelsea Lille. Il Milan osserva (Di mercoledì 23 febbraio 2022) il portoghese ed è pronto ad affondare il colpo Renato Sanches è stato il vero mattatore della sfida dell’andata degli ottavi di Champions League tra Chelsea e Lille. Nonostante la sconfitta dei francesi, il centrocampista portoghese, grande obiettivo di mercato del Milan per la prossima estate, ha fornito una prestazione sontuosa. Geometrie, quantità e qualità clamorose che farebbero comodissimo a Pioli a partire dalla prossima stagione. Maldini e Massara cercheranno di chiudere il colpo nelle prossime settimane. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) il portoghese ed è pronto ad affondare il colpoè stato il vero mattatore della sfida dell’andata degli ottavi di Champions League tra. Nonostante la sconfitta dei francesi, il centrocampista portoghese, grande obiettivo di mercato delper la prossima estate, ha fornito una prestazione sontuosa. Geometrie, quantità e qualità clamorose che farebbero comodissimo a Pioli a partire dalla prossima stagione. Maldini e Massara cercheranno di chiudere il colpo nelle prossime settimane. L'articolo proviene da Calcio News 24.

