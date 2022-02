Regolamento Villarreal-Juventus | parità gol fuori casa | come funziona

Leggi su sportface

(Di martedì 22 febbraio 2022) Ildi, eccola nuova regola sui gol segnatie cosa succede qualora ci sia una situazione dial termine del doppio confronto degli ottavi di Champions League.ormai noto, da quest’anno nelle coppe europee (non in Coppa Italia, invece) il gol segnatonon vale più doppio in caso didi gol segnati tra una squadra e l’altra nei 180?. Dunque se l’andata dovesse finire 1-1, al ritorno uno 0-0 non qualificherebbe la squadra di Allegri, ma si andrebbe ai supplementari, stesso discorso in caso di vittoria per 2-1 degli spagnoli e successivo 1-0 al ritorno allo Stadium per i bianconeri. SportFace.