Referendum | sì Camera a larghissima maggioranza odg Lega per election day**

(Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - A stragrande, con 372 sì, 7 contrari e un astenuto, laha approvato un ordine del giorno presentato dal deputato della, Igor Iezzi, per accorpare nell'day le prossime elezioni amministrative e i referendum sulla giustizia, sul quale il governo si era rimesso all'aula. In particolare il documento, votato nell'ambito dell'esame del decreto legge 'Milleproroghe', impegna il Governo "a valutare di prevedere che le elezioni amministrative 2022 e i referendum sulla giustizia si svolgano in una unica tornata". Nell'ordine del giorno si sottolinea ancora che "la coincidenza del periodo in cui dovranno essere tenute le consultazioni elettorali e referendarie dovrebbe portare il Governo ad optare per un ragionevole accorpamento delle rispettive date, in modo tale da ...