Referendum per San Siro, in 10 giorni raccolte mille firme (Di martedì 22 febbraio 2022) Il comitato “Referendum X San Siro” ha raggiunto in 10 giorni «un primo fondamentale obiettivo, le mille firme necessarie a presentare i quesiti al garante comunale». Il comitato è entrato in azione per opporsi al progetto del nuovo stadio di Milan e Inter – che dovrebbe sorgere entro il 2026 – e chiede un Referendum L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 22 febbraio 2022) Il comitato “X San” ha raggiunto in 10«un primo fondamentale obiettivo, lenecessarie a presentare i quesiti al garante comunale». Il comitato è entrato in azione per opporsi al progetto del nuovo stadio di Milan e Inter – che dovrebbe sorgere entro il 2026 – e chiede unL'articolo

Advertising

elio_vito : Stasera a #CTCF si è parlato dei referendum cannabis ed eutanasia non ammessi, martedì se ne parlerà pure a… - ilriformista : Letta conferma la convergenza con Conte e i 5 Stelle sulla giustizia e in Direzione dice ‘no’ al #referendum: bocci… - marcocappato : La #Consulta ha deciso: non potremo votare il Referendum #EutanasiaLegale. Percorriamo altre strade: disobbedienza… - lagazzettato : La Lega chiede l’Election Day per amministrative e referendum di primavera - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Fra i referendum sulla giustizia uno si distingue per il quesito estremamente tecnico e settoriale: volete che a valut… -