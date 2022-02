Referendum giustizia, approvato un ordine del giorno della Lega per accorparli alle comunali. “Con election day si risparmiano 200 milioni” (Di martedì 22 febbraio 2022) La Camera ha approvato a larghissima maggioranza – 372 sì e sette no – un ordine del giorno di Igor Iezzi (Lega) alla legge di conversione del decreto Milleproroghe, che impegna il governo a “valutare di prevedere che le elezioni amministrative 2022 e i Referendum sulla giustizia si svolgano in un’unica tornata“. L’esecutivo non ha espresso un parere nel merito, rimettendosi al voto dell’assemblea. “La coincidenza del periodo in cui dovranno essere tenute le consultazioni elettorali e referendarie dovrebbe portare il governo a optare per un ragionevole accorpamento delle rispettive date, in modo tale da facilitare la partecipazione popolare e, al contempo, semplificare le procedure e contenere i costi. Si valuta che un “election day” per entrambe le consultazioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) La Camera haa larghissima maggioranza – 372 sì e sette no – undeldi Igor Iezzi () alla legge di conversione del decreto Milleproroghe, che impegna il governo a “valutare di prevedere che le elezioni amministrative 2022 e isullasi svolgano in un’unica tornata“. L’esecutivo non ha espresso un parere nel merito, rimettendosi al voto dell’assemblea. “La coincidenza del periodo in cui dovranno essere tenute le consultazioni elettorali e referendarie dovrebbe portare il governo a optare per un ragionevole accorpamento delle rispettive date, in modo tale da facilitare la partecipazione popolare e, al contempo, semplificare le procedure e contenere i costi. Si valuta che un “day” per entrambe le consultazioni ...

