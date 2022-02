Real Madrid, il Chelsea è interessato a Militao: la situazione (Di martedì 22 febbraio 2022) Il Chelsea ha messo gli occhi su Militao, difensore del Real Madrid. Gli spagnoli non hanno intenzione di cederlo: la situazione Il Chelsea starebbe pensando a Militao del Real Madrid per la prossima stagione. Il difensore è in scadenza nel 2025 e i blancos potrebbero offrirgli un prolungamento con adeguamento rispetto ai 2.5 milioni attuali. A marzo gli agenti del difensore potrebbero incontrare i Blues per capire l’offerta inglese, anche se al momento l’intenzione è quella di restare in Spagna. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 febbraio 2022) Ilha messo gli occhi su, difensore del. Gli spagnoli non hanno intenzione di cederlo: laIlstarebbe pensando adelper la prossima stagione. Il difensore è in scadenza nel 2025 e i blancos potrebbero offrirgli un prolungamento con adeguamento rispetto ai 2.5 milioni attuali. A marzo gli agenti del difensore potrebbero incontrare i Blues per capire l’offerta inglese, anche se al momento l’intenzione è quella di restare in Spagna. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

