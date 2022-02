Real Madrid, Ancelotti rischia: c’è già il nome del sostituto! (Di martedì 22 febbraio 2022) Il Real Madrid è pronto a sfidare il Manchester United per Mauricio Pochettino, tecnico che al termine della stagione quasi sicuramente lascerà il Paris Saint Germain. Come si legge sulle pagine del Daily Mail in casa Real emergono dubbi sul futuro di Carlo Ancelotti al Bernabeu. Carlo Ancelotti, allenatore del Real MadridIl finale di stagione avrà un impatto chiave sulla decisione dei Blancos per quanto riguarda il futuro dell’allenatore italiano. Se Ancelotti dovesse lasciare, ecco che il Real potrebbe puntare con forza su Pochettino, visto anche l’ottimo rapporto del tecnico con Kylian Mbappé, attaccante da tempo nel mirino del Real Madrid. Leggi su rompipallone (Di martedì 22 febbraio 2022) Ilè pronto a sfidare il Manchester United per Mauricio Pochettino, tecnico che al termine della stagione quasi sicuramente lascerà il Paris Saint Germain. Come si legge sulle pagine del Daily Mail in casaemergono dubbi sul futuro di Carloal Bernabeu. Carlo, allenatore delIl finale di stagione avrà un impatto chiave sulla decisione dei Blancos per quanto riguarda il futuro dell’allenatore italiano. Sedovesse lasciare, ecco che ilpotrebbe puntare con forza su Pochettino, visto anche l’ottimo rapporto del tecnico con Kylian Mbappé, attaccante da tempo nel mirino del

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Napoli, il Real Madrid di Ancelotti punta Fabian Ruiz Secondo diversi media inglesi, il Real Madrid di Ancelotti sarebbe sulle tracce dell'ex centrocampista del Betis. Lo stesso Fabian Ruiz sarebbe ben felice di indossare la casacca dei blancos. ...

Tre cose sulla 26esima giornata di Serie A ... e a una (pur appassionante) corsa al quarto posto disponibile per entrare in Champions League; in Spagna, Francia e Germania, ci sono Real Madrid, Psg e Bayern in netto o nettissimo vantaggio, e/o ...

Real Madrid, ultimatum a Mbappè Calciomercato.com AS, Il Real Madrid vuole riprenderlo a fine stagione Secondo quanto riferisce AS, infatti, nonostante la volontà dei viola di trattare con il Real Madrid per un riscatto dal prestito, i piani di questi ultimi sembrano altri: riportarlo alla base, per ...

Real, idea pochettino se salta ancelotti A Madrid non sono del tutto soddisfatti di Carlo Ancelotti e stanno uscendo le prime voci su un suo possibile successore. Secondo il Daily Mail, sarebbe Mauricio Pochettino, che a fine stagione ...

