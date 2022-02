Rai furto a Mediaset: smacco storico, ecco cosa è successo (Di martedì 22 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Rai e Mediaset sono davvero arrivati ad un punto di rottura? Le ultime notizie non sembrano essere confortanti e tutto per uno “scippo” clamoroso. Proprio nelle ultime sembra essersi aperte una vera voragine tra i due pilastri della televisione italiana che giorno dopo giorno mandano in onda tantissimi programmi e film nel corso della giornata Leggi su youmovies (Di martedì 22 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Rai esono davvero arrivati ad un punto di rottura? Le ultime notizie non sembrano essere confortanti e tutto per uno “scippo” clamoroso. Proprio nelle ultime sembra essersi aperte una vera voragine tra i due pilastri della televisione italiana che giorno dopo giorno mandano in onda tantissimi programmi e film nel corso della giornata

Ultime Notizie dalla rete : Rai furto Marco Ferrazzano, 28enne suicida dopo bullismo/ Il papà: "Lo hanno istigato" Tiziano è stato ospite negli studi del programma di Rai Due, e ha raccontato la drammatica vicenda ... L'AVVOCATO: "IL FURTO DEL TELEFONO..." Quando Marco si è trasferito a Foggia, il papà non ha più ...

Bonus tamponi, in arrivo sconto sui test: cosa c'è di vero? Come ha spiegato Andrea Crisanti ad Agorà su Rai 3, nella serata del 18 febbraio 2022: Testando ... Whatsapp, sta circolando il messaggio fake che potrebbe portare al furto di dati sensibili. Il testo ...

OpenSea, NFT rubati e utenti in rivolta! Niente rimborso 1,7 milioni di dollari in NFT rubati da OpenSea, ma la piattaforma punta il dito contro gli utenti che sarebbero abboccati ad uno scam!

