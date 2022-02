Raggi eletta presidente commissione speciale Expo (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma – Virginia Raggi è stata eletta presidente della commissione speciale Expo 2030 di Roma Capitale nella riunione convocata nella sala delle Bandiere del Campidoglio. L’ex prima cittadina ha raccolto 11 voti su 12 (una scheda bianca). Giulia Tempesta (Pd) con 7 voti e Antonio De Santis (Lista civica Raggi) con 5 sono stati eletti vicepresidenti della commissione Giubileo, la prima con funzioni di vicario. Gli altri componenti della commissione, oltre alla presidente Raggi e ai due vicepresidenti, sono Andrea Alemanni, Valerio Casini, Riccardo Corbucci, Andrea De Priamo, Francesca Leoncini, Antonella Melito, Antonio Stampete, Giorgio Trabucco e Yuri Trombetti. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma – Virginiaè statadella2030 di Roma Capitale nella riunione convocata nella sala delle Bandiere del Campidoglio. L’ex prima cittadina ha raccolto 11 voti su 12 (una scheda bianca). Giulia Tempesta (Pd) con 7 voti e Antonio De Santis (Lista civica) con 5 sono stati eletti vicepresidenti dellaGiubileo, la prima con funzioni di vicario. Gli altri componenti della, oltre allae ai due vicepresidenti, sono Andrea Alemanni, Valerio Casini, Riccardo Corbucci, Andrea De Priamo, Francesca Leoncini, Antonella Melito, Antonio Stampete, Giorgio Trabucco e Yuri Trombetti. (Agenzia Dire)

