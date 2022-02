(Di martedì 22 febbraio 2022) Nell'anticipo della 26ª giornata di Serie A, il Milan pareggia a sorpresa acontro la Salernitana per 2 - 2. In gol Messias, Bonazzoli, Djuric e Rebic. AlHernandez ha ...

OdeonZ__ : Rabbia Theo a Salerno: rompe la bandierina al fischio finale -

Corriere dello Sport

Nell'anticipo della 26ª giornata di Serie A, il Milan pareggia a sorpresa a Salerno contro la Salernitana per 2 - 2. In gol Messias, Bonazzoli, Djuric e Rebic. Al fischio finale, Theo Hernandez ha sfogato la sua delusione contro la bandierina del calcio d'angolo, rompendola. Guarda il video dell'episodio... 4/2/3/1: Maignan, Calabria (28'st Florenzi), Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez, Bennacer (1' st ... Il Milan è mancato di mordente, di cinismo, non ha avuto la giusta rabbia e la giusta voglia di chiuderla subito ... Il gol di Messias è arrivato su una incursione centrale di Theo che con un ... Delusione e rabbia nelle parole di Stefano Pioli dopo il pareggio ... ma dopo 5 minuti è avanti il Milan: invenzione di Theo e 1 a 0 di Junior Messias.