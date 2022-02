“Quello che non vedete”. GF Vip, Davide Silvestri smaschera Soleil Sorge: “Lo fa tutte le notti” (Di martedì 22 febbraio 2022) Nella punta di ieri del GF Vip non sono mancati i colpi di scena. Alex Belli ha abbandonato la casa e Soleil Sorge si creata un nuovo nemico in Davide Silvestri. “Nomino Davide, perché sta facendo un gioco di silenzi” ha dichiarato Soleil spiazzando tutti “Resta zitto quando dovrebbe esporsi e poi non rispetta la nostra amicizia. Stasera ho visto un confessionale davvero brutto e gioca di pura strategia e l’ho beccato. Io e lui siamo sempre stati chiari e invece lui con me ultimamente non lo è e mi ha veramente ferito tutto questo”. E ancora: “Sono giorni che nemmeno mi guardi negli occhi. Invece di fare il finto amico dovresti dirmi Quello che pensi davvero. Avevi previsto da giorni che ti avrei nominato? Allora pensi di essere furbo e non lo sei, perché io ho ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 22 febbraio 2022) Nella punta di ieri del GF Vip non sono mancati i colpi di scena. Alex Belli ha abbandonato la casa esi creata un nuovo nemico in. “Nomino, perché sta facendo un gioco di silenzi” ha dichiaratospiazzando tutti “Resta zitto quando dovrebbe esporsi e poi non rispetta la nostra amicizia. Stasera ho visto un confessionale davvero brutto e gioca di pura strategia e l’ho beccato. Io e lui siamo sempre stati chiari e invece lui con me ultimamente non lo è e mi ha veramente ferito tutto questo”. E ancora: “Sono giorni che nemmeno mi guardi negli occhi. Invece di fare il finto amico dovresti dirmiche pensi davvero. Avevi previsto da giorni che ti avrei nominato? Allora pensi di essere furbo e non lo sei, perché io ho ...

