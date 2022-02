Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con gli ottavi a Dubai? Montepremi e cifre: ora c’è Andy Murray (Di martedì 22 febbraio 2022) Jannik Sinner ha sofferto tremendamente contro Alejandro Davidovich Fokina al suo esordio nel torneo ATP 500 di Dubai. Il tennista italiano ha perso il primo set e nel tie-break della seconda frazione si è trovato sotto per 6-3, ma proprio nel momento più complicato ha saputo reagire con grandissima personalità. L’altoatesino ha infatti annullato tre match-point consecutivi, di rabbia ha impattato i conti e poi ha giganteggiato nel terzo set. Jannik Sinner si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento degli Emirati Arabi Uniti e agli ottavi di finale affronterà il britannico Andy Murray. Si preannuncia una sfida ostica per il nostro portacolori, chiamato a fronteggiare l’ex numero 1 al mondo e che lo ... Leggi su oasport (Di martedì 22 febbraio 2022)ha sofferto tremendamente contro Alejandro Davidovich Fokina al suo esordio nel torneo ATP 500 di. Il tennista italiano ha perso il primo set e nel tie-break della seconda frazione si è trovato sotto per 6-3, ma proprio nel momento più complicato ha saputo reagire con grandissima personalità. L’altoatesino ha infatti annullato tre match-point consecutivi, di rabbia ha impattato i conti e poi ha giganteggiato nel terzo set.si è cosìil diritto di proseguire la propria avventura sul cemento degli Emirati Arabi Uniti e aglidi finale affronterà il britannico. Si preannuncia una sfida ostica per il nostro portacolori, chiamato a fronteggiare l’ex numero 1 al mondo e che lo ...

Advertising

xtravaganza95 : Ha più soldi lei addosso di quanti ne abbia mai visti io - gcarloTruks : @fattoquotidiano Credevate davvero che questi esseri indegni volessero il vostro bene? Ma andate a vedere quanti so… - Vince7914 : @AleMunzio91 Non è né la prima ne l'ultima in un mondo dove girano tanti soldi quanti vecchietti sposano la badante… - Akira200406 : RT @il__chimico: Se penso a quanti soldi ha speso mio padre in bustine di yugioh quando ero piccolo mi sento più in colpa di un ergastolano - SomeliaLove : @GrandeFratello Soldi soldi soldi....ma quanti soldi nelle future ospitate!?? Due vittime ed un carnefice? Io direi… -