Qualificazioni alla Coppa del Mondo di basket, doppio impegno contro l'Islanda per gli azzurri (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Nel giorno della presentazione del nuovo main sponsor della nazionale di basket Ita Airways , si è parlato molto anche di campo. Giovedì sera sarà tempo di Qualificazioni alla prossima Coppa del Mondo e la squadra di Coach Sacchetti volerà in Islanda per affrontare i padroni di casa. Partita che verrà replicata a campi invertiti domenica sera a Bologna al Paladozza: "La prima partita è sempre la più importante, abbiamo parlato tanto di Olimpiadi in questa conferenza stampa, ma il nostro futuro adesso sono queste due partite. Abbiamo un gruppo che ha molta voglia di giocare in nazionale, obiettivo che non è mai facile da raggiungere. Giocheremo in questo bellissimo impianto che vorremmo vedere pieno, ma anche al 60% siamo sicuri che la cornice sarà importante". Capitano di questa ...

