Putin: smilitarizzare l'Ucraina, è una minaccia strategica. La Nato: in allerta 100 jet e 120 navi. Nuove sanzioni Ue: banche russe nel mirino. Mosca evacua il personale diplomatico da Kiev (Di martedì 22 febbraio 2022) Borrell: «Limitazioni al mercato dei capitali e al debito sovrano russo». Di Maio: dall'Italia aiuti finanziari all'Ucraina. Da Berlino lo stop a Nord Stream 2. sanzioni Gb contro 5 banche russe. Mosca: aperti alla diplomazia. Ma Putin chiede e ottiene dal SeNato l'invio di truppe all'estero. Stasera parla Biden Leggi su lastampa (Di martedì 22 febbraio 2022) Borrell: «Limitazioni al mercato dei capitali e al debito sovrano russo». Di Maio: dall'Italia aiuti finanziari all'. Da Berlino lo stop a Nord Stream 2.Gb contro 5: aperti alla diplomazia. Machiede e ottiene dal Sel'invio di truppe all'estero. Stasera parla Biden

Advertising

Imperator_98 : RT @Agenzia_Ansa: Putin: 'Smilitarizzare l'Ucraina, è una minaccia strategica'. E riconosce la sovranità dei separatisti 'sull'insieme dell… - FedeScipio : RT @SkyTG24: Crisi #Russia-#Ucraina, #Putin: 'Puntiamo a smilitarizzare Kiev. Per noi minaccia nucleare' - GFucci58 : RT @SkyTG24: Crisi #Russia-#Ucraina, #Putin: 'Puntiamo a smilitarizzare Kiev. Per noi minaccia nucleare' - zazoomblog : Putin: smilitarizzare lUcraina è una minaccia strategica. La Nato: in allerta 100 jet e 120 navi. L’Ue sanziona 351… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Crisi #Russia-#Ucraina, #Putin: 'Puntiamo a smilitarizzare Kiev. Per noi minaccia nucleare' -