Putin riconosce le Repubbliche separatiste | ' Basta attacchi | o reagiremo' LA REGIONE CONTESA

(Di martedì 22 febbraio 2022) Alle 21, le 19 in Italia,parla alla nazione a reti unificate. Parla per un'ora, ma glino i minuti iniziali per spazzare via gli accordi di Minsk - fin dal 2014 volti a porre fine al ...

Il presidente russo Vladimir #Putin riconosce le due repubbliche separatiste del #Donbass.

ha ordinato anche l'invio di forze russe nell'area. In un lungo intervento televisivo in cui non ha risparmiato parole dure contro la Nato e l'Occidente, il capo del Cremlino si è così espresso:...Un cartello stradale crivellato di proiettili indica 'Donetsk, Luhansk, Petrivka, Bilovodsk, Milove - © Andrei Korolevskii /Shutterstock Ieri il presidente russo Vladimirha riconosciuto ufficialmente in diretta tv l'indipendenza dei territori secessionisti di Donetsk e Luhansk ed ha annunciato l'invio di un contingente di 'peacekeeping': poco dopo diffusi sui ...La Russia riconosce l'indipendenza delle autoproclamate Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk dall'Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin al termine del discorso alla nazione ...Improvvisa (ma non troppo inaspettata) escalation delle tensioni al confine russo-ucraino dopo che il presidente Vladimir Putin ha annunciato il riconoscimento dell’indipendenza delle due ...