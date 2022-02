Putin ribadisce il no all’ingresso nella Nato dell’Ucraina. Il nuovo discorso alla nazione, il testo (Di martedì 22 febbraio 2022) Il Presidente russo Vladimir Putin ha ripreso la parola durante una nuova conferenza stampa rivolta alla nazione. Le prime parole pronunciate dopo quanto accaduto nelle scorse ore: il riconoscimento delle repubbliche separatiste del Donbass e il primo ingresso di militari russi sul territorio per una missione di Peacekeeping. Putin ha risposto anche ad alcune domande soprattutto sul tema della presenza militare e del nucleare in Ucraina, ribadendo però la condizione principale che la Russia pone al Paese confinante, la rinuncia a far parte della Nato. Il discorso di Putin: no all’ingresso nella Nato dell’Ucraina È un Putin dallo sguardo severo, quello che oggi si è rivolto ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 22 febbraio 2022) Il Presidente russo Vladimirha ripreso la parola durante una nuova conferenza stampa rivolta. Le prime parole pronunciate dopo quanto accaduto nelle scorse ore: il riconoscimento delle repubbliche separatiste del Donbass e il primo ingresso di militari russi sul territorio per una missione di Peacekeeping.ha risposto anche ad alcune domande soprattutto sul tema della presenza militare e del nucleare in Ucraina, ribadendo però la condizione principale che la Russia pone al Paese confinante, la rinuncia a far parte della. Ildi: noÈ undallo sguardo severo, quello che oggi si è rivolto ...

