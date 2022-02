Putin rassicura i principali paesi esportatori di gas | “La Russia continua la fornitura senza interruzioni di questa risorsa energetica”

(Di martedì 22 febbraio 2022) Fra le tate notizie poco incoraggianti legate apreoccupante crisi geopolitica, almeno una buona, lo stessostamane è infatti intervenuto personalmente per ‘tranquillizzare’: “lanon ha nessuna intenzione di interrompere le sue forniture di gas a beneficio dei mercati globali“.che ieri ha ‘stabilizzato’ ileader internazionali annunciando il riconoscimento delle due Repubbliche del Donbass Il presidente russo, che appena ieri ha fatto sobbalzare sulle sedie i leader internazionali annunciando di aver riconosciuto le due Repubbliche autoproclamate nel Donbass, da tempo attraversate da velleità separazioniste dall’Ucraina.: “Laè orientata are la...

La Russia proseguirà le forniture ininterrotte di gas ai mercati globali: lo ha detto Vladimiraccogliendo gli ospiti del Sesto Summit sul Gas del Forum dei Paesi Esportatori di Gas. 'Un uso ...La trattativa diplomatica: Macron da, Di Maio a Monaco per riunione ministri G7 Un nuovo colloquio , telefonico, è in programma tra Vladimired Emmanuel Macron sulla crisi ucraina. Lo ha ...La linea politica del presidente Vladimir Putin sulla crisi Ucraina è quella semplice del bastone e della carota. Infatti se ieri ha annunciato l’annessione dei territori del Donbass, oggi ha detto ...Fra le tate notizie poco incoraggianti legate a questa preoccupante crisi geopolitica, almeno una buona, lo stesso Putin stamane è infatti intervenuto personalmente per ‘tranquillizzare’: “la Russia ...