Putin muove i tank. E Berlino ferma il North Stram 2. LIVE: la crisi ucraina minuto per minuto (Di martedì 22 febbraio 2022) Boots on the ground, direbbero gli americani. Peacekeeping, traducono i russi. Il risultato è che in ucraina la "guerra congelata" che da settimane tiene banco nel consesso internazionale si sta trasformando in qualcosa di più. Cosa? Difficile prevederlo per ora. Vladimir Putin ieri sera ha riconosciuto, come richiestogli dalla Duma, le autoproclamate repubbliche di Donetsk e Luhansk, da sette anni in guerra contro Kiev. I militari di Mosca sono in marcia per "proteggere" i filorussi, ma il presidente Zelensky promette: "Non cederemo nulla". Tutti gli Stati hanno già condannato l'invasione, con più o meno vigore. Fatto sta che nessuno per ora, men che meno la Nato, intende schierare le truppe sul campo. Dagli Usa sono già partite le prime sanzioni verso Mosca, l'Ue farà lo stesso. Ma ora la domanda è una: fin dove intende spingersi ...

