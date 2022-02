Pums | ok odg maggioranza | rinviata decisione su Grab dentro Villa Ada

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 febbraio 2022) Roma – “Nelle more dell’approvazione del Piano Urbano della mobilità sostenibile il consiglio comunale ha approvato oggi un ordine del giorno per rimandare le valutazioni sul passaggio delall’interno diAda, effettuandolo in sede di progettazione, tenendo conto delle contrarietà espresse dal II Municipio e da molte associazioni del territorio e di modificare l’opera in fase di conferenza dei servizi attraverso un percorso partecipato”. Così in un comunicato i consiglieri capitolini del Partito Democratico, della Lista Civica Gualtieri, di Roma Futura, di Sinistra Civica Ecologista e di Demos. “Abbiamo ascoltato il parere del II municipio che con una direttiva della giunta del 18 agosto 2021 aveva espresso la contrarietà al passaggio delAda, per il timore che questo ...