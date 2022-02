PSG, parla Messi: “Qui sono felice, l’obiettivo del club è questo!” (Di martedì 22 febbraio 2022) In una lunga intervista rilasciata alla rivista ufficiale del PSG, la stella argentina Lionel Messi ha parlato degli obiettivi stagionali del club e ha fatto un resoconto dei suoi primi mesi a Parigi. Queste le sue dichiarazioni: Lionel Messi “Il PSG è un club che si sviluppa da dieci o undici anni. C’è molta ambizione, voglia di continuare a crescere e migliorare. Penso che sia uno dei club più grandi del mondo e, già oggi, non ha nulla da invidiare ai club storici. Abbiamo la squadra giusta per provare a vincere la Champions League”. Messi si è poi soffermato sul rapporto con i suoi nuovi compagni: “È molto bello essere in campo con i migliori. Ho avuto la possibilità di farlo per molto tempo a Barcellona? ?e ora ho la possibilità di farlo a ... Leggi su rompipallone (Di martedì 22 febbraio 2022) In una lunga intervista rilasciata alla rivista ufficiale del PSG, la stella argentina Lionelhato degli obiettivi stagionali dele ha fatto un resoconto dei suoi primi mesi a Parigi. Queste le sue dichiarazioni: Lionel“Il PSG è unche si sviluppa da dieci o undici anni. C’è molta ambizione, voglia di continuare a crescere e migliorare. Penso che sia uno deipiù grandi del mondo e, già oggi, non ha nulla da invidiare aistorici. Abbiamo la squadra giusta per provare a vincere la Champions League”.si è poi soffermato sul rapporto con i suoi nuovi compagni: “È molto bello essere in campo con i migliori. Ho avuto la possibilità di farlo per molto tempo a Barcellona? ?e ora ho la possibilità di farlo a ...

Advertising

zazoomblog : PSG Neymar parla del suo futuro: “Potrei finire la carriera lì” - #Neymar #parla #futuro: #“Potrei - PSGRelay : RT @GaetanoPalmiott: Il #City prende tre ??da #Conte, il #PSG dal Nantes, il #Milan pareggia con l’ultima in classifica ma si parla solo del… - GaetanoPalmiott : Il #City prende tre ??da #Conte, il #PSG dal Nantes, il #Milan pareggia con l’ultima in classifica ma si parla solo… - BisInterista : @edonistico Ricordi quando a ottobre si parlava del PSG? Ecco, è da tempo che non si parla di quella soluzione, che… - sportli26181512 : Messi: 'Vincere la Champions al Psg? Siamo sulla strada giusta...': Lionel Messi parla delle possibilità di vincere… -

Ultime Notizie dalla rete : PSG parla Calciomercato Juventus, ok alla cessione anticipata: affare da 32 milioni Per l'attaccante italiano, si parla a più riprese di un possibile ritorno al PSG, ma di certo non si ferma lì la schiera di squadre pronte a puntare su di lui, vista la giovane età (è un classe 2000) ...

Inter, dopo il Sassuolo interrogativi da risolvere e rischi da evitare La sua stagione parla di 5 gol a inizio stagione, poi un digiuno di 5 domeniche, 6 gol dopo la ... se il PSG rimedia 3 gol dal Nantes settimo in classifica significa che la Champions prosciuga risorse ...

PSG, Neymar sugli ottavi di Champions: "Vogliamo battere il Real e fare la storia" TUTTO mercato WEB Neymar ci siamo, è addio al PSG: “Voglio una vacanza e giocare in…” Neymar torna a parlare e lo fa parlando del suo futuro e di cosa pensa di fare nei prossimi mesi. Parole che fanno tremare il PSG.

psg, leonardo: "l'arbitro ci fischiava contro" Leonardo, ds del PSG, parla dopo il ko contro il Nantes: "Accettiamo la sconfitta, abbiamo le nostre colpe ma la sensazione è che l'arbitro volesse fischiarci contro. 'È Messi, è Neymar, è Mbappé, è ...

Per l'attaccante italiano, sia più riprese di un possibile ritorno al, ma di certo non si ferma lì la schiera di squadre pronte a puntare su di lui, vista la giovane età (è un classe 2000) ...La sua stagionedi 5 gol a inizio stagione, poi un digiuno di 5 domeniche, 6 gol dopo la ... se ilrimedia 3 gol dal Nantes settimo in classifica significa che la Champions prosciuga risorse ...Neymar torna a parlare e lo fa parlando del suo futuro e di cosa pensa di fare nei prossimi mesi. Parole che fanno tremare il PSG.Leonardo, ds del PSG, parla dopo il ko contro il Nantes: "Accettiamo la sconfitta, abbiamo le nostre colpe ma la sensazione è che l'arbitro volesse fischiarci contro. 'È Messi, è Neymar, è Mbappé, è ...