PSG, Messi: «Con Mbappé la chimica sta migliorando»

Lionel Messi ha rilasciato alcune dichiarazioni alla rivista ufficiale del PSG riguardo al suo rapporto su Kylian Mbappé. Ecco le sue parole. «Non conoscevo Kylian, né sul terreno di gioco né fuori. Poco a poco ci siamo conosciuti meglio, soprattutto sul campo, continuiamo a capire come trovarci a vicenda. È bello giocare con i migliori. Ho avuto la fortuna di farlo a lungo a Barcellona, e ora ho la fortuna di farlo anche qui a Parigi. Sono molto felice e non vedo l'ora di continuare a farlo.»

