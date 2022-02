Progetto Israele: 4,8 milioni di dollari per educare sulla crisi climatica (Di martedì 22 febbraio 2022) Il Progetto Israele: Il Ministero della Protezione Ambientale di Israele ha annunciato un budget considerevole per un programma sulla crisi climatica incentrato sui giovani. Progetto Israele: sta raggiungendo la neutralità del carbonio entro il 2050 Secondo il Times of Israel, il ministero sta pompando 15 milioni di NIS (4,8 milioni di dollari) nel programma, che Leggi su periodicodaily (Di martedì 22 febbraio 2022) Il: Il Ministero della Protezione Ambientale diha annunciato un budget considerevole per un programmaincentrato sui giovani.: sta raggiungendo la neutralità del carbonio entro il 2050 Secondo il Times of Israel, il ministero sta pompando 15di NIS (4,8di) nel programma, che

Advertising

sowmyasofia : RT @periodicodaily: Progetto Israele: 4,8 milioni di dollari per educare sulla crisi climatica #crisiclimatica #Israele @CLAUDIA77565778 h… - periodicodaily : Progetto Israele: 4,8 milioni di dollari per educare sulla crisi climatica #crisiclimatica #Israele… - Newfloor_Srl : ?? Nel numero 153/2022 di @ArketipoMag - 'Architettura del fare' a tema MUSEUMS, è descritto il progetto del Museo… - angela_massi : RT @3arbaraart: Una bestia famelica che divora una terra che non gli appartiene. Israele, stato sionista di occupazione, progetto coloniale… - Lepetitchat___ : RT @3arbaraart: Una bestia famelica che divora una terra che non gli appartiene. Israele, stato sionista di occupazione, progetto coloniale… -