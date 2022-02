Professioni: La Scala formazione, aggiornamento scientifico culturale e professionale per avvocati (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. (Adnkronos/Labitalia) - La Scala società tra avvocati annuncia oggi la nascita di 'La Scala formazione', nuova società del gruppo, sotto forma di 'impresa sociale', nata con l'obiettivo di fornire formazione scientifica e culturale e aggiornamento professionale. La Scala formazione può contare sul know-how e sulla trentennale esperienza dei Professionisti del gruppo La Scala, che garantiscono conoscenza approfondita e professionalità. Nata seguendo il principio del life long learning, l'offerta di La Scala formazione si basa su quattro pilastri fondamentali: formazione specialistica per i clienti; alta ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Lasocietà traannuncia oggi la nascita di 'La', nuova società del gruppo, sotto forma di 'impresa sociale', nata con l'obiettivo di fornirescientifica e. Lapuò contare sul know-how e sulla trentennale esperienza deisti del gruppo La, che garantiscono conoscenza approfondita e professionalità. Nata seguendo il principio del life long learning, l'offerta di Lasi basa su quattro pilastri fondamentali:specialistica per i clienti; alta ...

